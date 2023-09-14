***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
14.09.2023 17:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
BYF İç tüzük ekte sunulmuştur.
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
1 ilk 14/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195124
BIST
'
18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 104,86
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1722
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7076
18:051.654,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.654,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9345
|26,9420
|% 0,02
|
|Euro
|28,7247
|28,7472
|% -0,60
|
|Sterlin
|33,3490
|33,5163
|% -0,59
|
|Frank
|29,9454
|30,1258
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1597
|7,1956
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|2,81
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.011
|11.123
|18,00
|
|Yarım
|5.522
|5.585
|9,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,76
|