***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )Türkçeİç Tüzük (BYF)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiFon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin KronolojiAçıklamalarBYF İç tüzük ekte sunulmuştur.İç TüzükMadde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi1 ilk 14/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195124BIST