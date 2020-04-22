***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -449 1.546.333 548.336 5.045.884 5.045.884Transferler-548.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.490 690.752 706.242 706.242Dönem Karı (Zararı)690.752 690.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.490 15.490 15.490Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler690.752 -690.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.993 -271.093 -249.100 -249.100Dönem Karı (Zararı)-271.093 -271.093 -271.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.993 21.993 21.993Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 37.034 2.237.085 -271.093 5.503.026 5.503.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.637 343.057Dönem Karı (Zararı)-271.093 690.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.430 1.263.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 21.949 250.690Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler106.171 225.473Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler106.171 225.473Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.510 497.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.510 497.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 22.409 90.847Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -91.589 198.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.264.697 -875.173Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-15.925 179.450Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.366.333 -1.425.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.366.333 -1.425.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.412 141.427İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.412 141.427Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.637 72.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-26.742 27.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.105 45.442Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.338 157.065İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.338 157.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.042.034 1.078.699Alınan Faiz-173.992 -735.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -488.094 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-249.311 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri12 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.637 343.057NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.637 343.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 665.919 322.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 796.556 665.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 796.557 665.919Finansal Yatırımlar5 4.558.738 4.542.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 4.558.738 4.542.813Ticari Alacaklar111.959 1.478.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 111.959 1.478.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar65.519 0Peşin Ödenmiş Giderler91.186 774İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler91.186 774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 0ARA TOPLAM5.623.989 6.687.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.623.989 6.687.798DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar502 1.139Mobilya ve Demirbaşlar502 1.139Kullanım Hakkı Varlıkları234.434 256.311Ertelenmiş Vergi Varlığı9 210.413 125.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR445.349 382.478TOPLAM VARLIKLAR6.069.338 7.070.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar122.319 140.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 122.319 140.226Ticari Borçlar121.638 127.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 51.422 78.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar70.216 49.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.415 28.347Diğer Borçlar98.661 80.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar98.661 80.113Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 0 249.184Kısa Vadeli Karşılıklar16.596 523.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.596 523.951ARA TOPLAM401.629 1.149.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.629 1.149.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar124.132 124.132İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 124.132 124.132Uzun Vadeli Karşılıklar40.551 44.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.551 44.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.683 169.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER566.312 1.318.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.503.026 5.752.126Ödenmiş Sermaye7 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.034 15.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.034 15.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.034 15.041Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 2.237.085 1.546.333Net Dönem Karı veya Zararı-271.093 690.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.503.026 5.752.126TOPLAM KAYNAKLAR6.069.338 7.070.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 2.135.940 2.300.045Satışların Maliyeti8 -1.760.622 -1.904.628TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)375.318 395.417BRÜT KAR (ZARAR)375.318 395.417Genel Yönetim Giderleri-656.816 -367.872Pazarlama Giderleri-270.566 -72.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.021 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.397 -29.199ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-537.440 -73.950FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-537.440 -73.950Finansman Gelirleri213.424 0Finansman Giderleri-38.666 -11.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-362.682 -85.375Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri91.589 18.516Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 91.589 18.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-271.093 -66.859DÖNEM KARI (ZARARI)-271.093 -66.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-271.093 -66.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,10000000 -0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.196 23.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.196 23.242Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.203 -5.113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.203 -5.113Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.203 -5.113DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.993 18.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-249.100 -48.730Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-249.100 -48.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839897BIST