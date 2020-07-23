***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884Transferler548.336 -548.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.401 -132.727 -125.326 -125.326Dönem Karı (Zararı)-132.727 -132.727 -132.727Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.401 7.401 7.401Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 6.952 1.546.333 -132.727 4.920.558 4.920.558Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler690.752 -690.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.564 -176.460 -169.896 -169.896Dönem Karı (Zararı)-176.460 -176.460 -176.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.564 6.564 6.564Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 21.605 2.237.085 -176.460 5.582.230 5.582.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.401 208.352Dönem Karı (Zararı)-176.460 -132.727Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-176.460 -132.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-627.186 -60.700Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler64.850 44.661Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-465.267 7.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-465.267 7.722Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -139.672Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-139.672Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-62.119 863Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-164.650 25.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.203.904 157.161Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)151.234 257.014Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.304.690 585İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.304.690 585Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-119.755 -120.276İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-69.480 -69.480İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.275 -50.796Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.393 18.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.024 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-369 18.775Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.872 1.063İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-70.872 1.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları400.258 -36.266Alınan Faiz276.237 244.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-488.094 0Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.754 -80.711Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.754 -80.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.647 127.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.647 127.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ665.919 322.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ800.566 450.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 800.566 665.919Finansal Yatırımlar5 4.391.579 4.542.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 4.391.579 4.542.813Ticari Alacaklar173.602 1.478.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 173.602 1.478.292Diğer Alacaklar69.480 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar69.480 0Peşin Ödenmiş Giderler51.049 774İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler51.049 774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar106.552 0ARA TOPLAM5.592.828 6.687.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.592.828 6.687.798DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar502 1.139Mobilya ve Demirbaşlar502 1.139Kullanım Hakkı Varlıkları275.843 256.311Ertelenmiş Vergi Varlığı9 185.295 125.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR461.640 382.478TOPLAM VARLIKLAR6.054.468 7.070.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.674 140.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.674 140.226Ticari Borçlar65.882 127.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 17.140 49.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar48.742 78.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar43.357 28.347Diğer Borçlar9.962 80.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.962 80.113Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 249.184Kısa Vadeli Karşılıklar16.131 523.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.131 523.951ARA TOPLAM161.006 1.149.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.006 1.149.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar266.712 124.132İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar266.712 124.132Kiralama İşlemlerinden Borçlar266.712 124.132Uzun Vadeli Karşılıklar44.520 44.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar44.520 44.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER311.232 169.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER472.238 1.318.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.582.230 5.752.126Ödenmiş Sermaye8 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.605 15.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.605 15.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.605 15.041Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 2.237.085 1.546.333Net Dönem Karı veya Zararı-176.460 690.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.582.230 5.752.126TOPLAM KAYNAKLAR6.054.468 7.070.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMISatışların Maliyeti8 -5.158.306 -3.142.791 -3.397.684 -1.238.163TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-5.158.306 -3.142.791 -3.397.684 -1.238.163Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 6.001.403 3.857.172 3.865.463 1.557.127FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.001.403 3.857.172 3.865.463 1.557.127BRÜT KAR (ZARAR)843.097 714.381 467.779 318.964Genel Yönetim Giderleri-1.031.786 -654.590 -374.970 -286.718Pazarlama Giderleri-459.083 -175.783 -188.517 -103.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler132.956 36.168 118.332 65.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-514.816 -79.824 22.624 -5.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-514.816 -79.824 22.624 -5.874Finansman Gelirleri340.014 0 126.590 0Finansman Giderleri-63.777 -52.040 -25.111 -40.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-238.579 -131.864 124.103 -46.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri62.119 -863 -29.470 -19.379Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 62.119 -863 -29.470 -19.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-176.460 -132.727 94.633 -65.878DÖNEM KARI (ZARARI)-176.460 -132.727 94.633 -65.878Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-176.460 -132.727 94.633 -65.878Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) -0,05000000 -0,04000000 -0,03000000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.564 7.401 -15.429 -10.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.415 9.489 -19.781 -13.752Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.851 -2.088 4.352 3.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.851 -2.088 4.352 3.026Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.564 7.401 -15.429 -10.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-169.896 -125.326 79.204 -76.604Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-169.896 -125.326 79.204 -76.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861484BIST