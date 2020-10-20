***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884Transferler548.336 -548.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.252 -26.130 -7.878 -7.878Dönem Karı (Zararı)-26.130 -26.130 -26.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.252 18.252 18.252Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 17.803 1.546.333 -26.130 5.038.006 5.038.006Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler690.752 -690.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.668 -125.640 -121.972 -121.972Dönem Karı (Zararı)-125.640 -125.640 -125.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.668 3.668 3.668Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 18.709 2.237.085 -125.640 5.630.154 5.630.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI294.207 82.443Dönem Karı (Zararı)-125.639 -26.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-588.521 296.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler64.850 65.631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-503.694 -4.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-503.694 -4.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 270.475Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-22.606 -2.032Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-127.071 -33.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.159.930 82.613Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)88.605 124.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.349.664 -16.006İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.349.664 -16.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-193.922 -29.095İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.525 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.397 -29.095Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.561 18.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-78.164 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.603 18.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.856 -15.664İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.856 -15.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları445.770 352.918Alınan Faiz336.531 -270.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-488.094 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.754 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.754 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)240.453 82.443NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)240.453 82.443DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ665.919 322.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ906.372 405.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 906.372 665.919Finansal Yatırımlar5 4.454.208 4.542.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 4.454.208 4.542.813Ticari Alacaklar128.628 1.478.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 128.628 1.478.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar163.397 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar163.397 0Peşin Ödenmiş Giderler31.299 774İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.299 774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0ARA TOPLAM5.683.939 6.687.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.683.939 6.687.798DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar501 1.139Kullanım Hakkı Varlıkları275.843 256.311Ertelenmiş Vergi Varlığı9 146.600 125.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR422.944 382.478TOPLAM VARLIKLAR6.106.883 7.070.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.674 140.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.674 140.226Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.674 140.226Ticari Borçlar66.714 127.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 49.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar66.714 78.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar45.900 28.347Diğer Borçlar6.550 80.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.550 80.113Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 249.184Kısa Vadeli Karşılıklar16.131 523.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.131 523.951ARA TOPLAM160.969 1.149.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.969 1.149.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar266.712 124.132İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar266.712 124.132Uzun Vadeli Karşılıklar49.048 44.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar49.048 44.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER315.760 169.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER476.729 1.318.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.630.154 5.752.126Ödenmiş Sermaye8 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.709 15.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.709 15.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.709 15.041Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 2.237.085 1.546.333Net Dönem Karı veya Zararı-125.640 690.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.630.154 5.752.126TOPLAM KAYNAKLAR6.106.883 7.070.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı8 7.418.854 4.628.169 1.417.451 770.997Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti8 -6.095.106 -3.693.783 -936.800 -550.992FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.323.748 934.386 480.651 220.005BRÜT KAR (ZARAR)1.323.748 934.386 480.651 220.005Genel Yönetim Giderleri-1.429.515 -944.296 -397.729 -289.706Pazarlama Giderleri-636.981 -271.099 -177.898 -95.316Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler133.016 324.200 60 288.032ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-609.732 43.191 -94.916 123.015FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-609.732 43.191 -94.916 123.015Finansman Gelirleri529.690 0 189.676 0Finansman Giderleri-68.204 -71.353 -4.427 -19.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-148.246 -28.162 90.333 103.702Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.606 2.032 -39.513 2.895Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 22.606 2.032 -39.513 2.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-125.640 -26.130 50.820 106.597DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-125.640 -26.130 50.820 106.597Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-125.640 -26.130 50.820 106.597Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) -0,03500000 -0,00700000 0,01400000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.668 18.253 -2.896 10.846Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.703 23.401 -3.713 13.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.035 -5.148 817 -3.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.035 -5.148 817 -3.066Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.668 18.253 -2.896 10.846TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-121.972 -7.877 47.924 117.443Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-121.972 -7.877 47.924 117.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882634BIST