***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.01.2021 20:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
548.336 -548.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.490 690.752 706.242 706.242
Dönem Karı (Zararı)
690.752 690.752 690.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.490 15.490 15.490
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 15.041 0 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
39.097 651.655 -690.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.314 -213.976 -202.662 -202.662
Dönem Karı (Zararı)
-213.976 -213.976 -213.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.314 11.314 11.314
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
529.916 417.011
Dönem Karı (Zararı)
-213.976 690.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.037 377.069
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 151.634 89.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
611.850 517.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
611.850 517.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-386.816 -653.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-402.762 -735.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 15.946 82.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -367.612 225.473
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-367.612 225.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 49.981 198.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.622.408 -1.386.417
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
518.776 -46.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.605 -1.425.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.231.605 -1.425.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.141 -597
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)