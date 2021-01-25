***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884Transferler548.336 -548.336 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.490 690.752 706.242 706.242Dönem Karı (Zararı)690.752 690.752 690.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.490 15.490 15.490Dönem Sonu Bakiyeler14 3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 3.500.000 15.041 0 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler39.097 651.655 -690.752 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.314 -213.976 -202.662 -202.662Dönem Karı (Zararı)-213.976 -213.976 -213.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.314 11.314 11.314Dönem Sonu Bakiyeler14 3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI529.916 417.011Dönem Karı (Zararı)-213.976 690.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.037 377.069Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 151.634 89.267Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler611.850 517.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler611.850 517.790Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-386.816 -653.641Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-402.762 -735.642Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 15.946 82.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -367.612 225.473Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-367.612 225.473Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 49.981 198.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.622.408 -1.386.417Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)518.776 -46.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.231.605 -1.425.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.231.605 -1.425.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.141 -597İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)