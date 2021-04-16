***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 15.041 0 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler0 39.097 651.655 -690.752 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.314 -213.976 -202.662 -202.662Dönem Karı (Zararı)-213.976 -213.976 -213.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.314 11.314 11.314Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Transferler-213.976 213.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)138.350 114.521 114.521Dönem Karı (Zararı)10.368 138.350 104.153 104.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.368 10.368 10.368Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 36.723 39.097 1.984.012 104.153 5.663.985 5.663.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-707.049 130.637Dönem Karı (Zararı)138.350 -271.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler302.763 48.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.239 21.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler58.759 -10.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58.759 -10.510Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-71.032 22.409Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-90.219 22.409Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.187 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler252.742 106.171Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler252.742 106.171Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.055 -91.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.238.381 1.264.697Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-948.325 -15.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-141.613 1.366.333İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-141.613 1.366.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-152.927 -90.412İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.905 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-172.832 -90.412Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.073 -5.637İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.116 -26.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.957 21.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.244 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.313 10.338İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.313 10.338Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-797.268 1.042.034Alınan Faiz90.219 -173.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -488.094Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -249.311YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-606Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-606Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.078 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.078YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-758.733 130.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-758.733 130.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.119.431 665.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 360.698 796.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 360.698 1.119.431Finansal Yatırımlar5 5.087.232 4.391.649Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 5.087.232 4.391.649Ticari Alacaklar388.300 246.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 388.300 246.687Diğer Alacaklar4.975 24.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.975 24.880Peşin Ödenmiş Giderler172.867 35İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler172.867 35ARA TOPLAM6.014.072 5.782.682TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.014.072 5.782.682DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9.607 10.447Kullanım Hakkı Varlıkları354.963 390.789Ertelenmiş Vergi Varlığı10 24.250 72.219TOPLAM DURAN VARLIKLAR388.820 473.455TOPLAM VARLIKLAR6.402.892 6.256.137KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar136.391 141.981İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 136.391 141.981Ticari Borçlar99.882 128.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.744 29.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar93.138 99.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar56.234 46.990Diğer Borçlar36.650 12.337İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.650 12.337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 13.841 0Kısa Vadeli Karşılıklar52.109 23.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar52.109 23.237ARA TOPLAM395.107 353.500TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER395.107 353.500UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar274.659 300.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 274.659 300.960Uzun Vadeli Karşılıklar69.141 52.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar69.141 52.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER343.800 353.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER738.907 706.673ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.663.985 5.549.464Ödenmiş Sermaye8 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.723 26.355Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.723 26.355Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.097 39.097Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 1.984.012 2.197.988Net Dönem Karı veya Zararı104.153 -213.976TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.663.985 5.549.464TOPLAM KAYNAKLAR6.402.892 6.256.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı9 1.996.441 2.135.940Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti9 -818.586 -1.760.622FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.177.855 375.318BRÜT KAR (ZARAR)1.177.855 375.318Genel Yönetim Giderleri-559.687 -656.816Pazarlama Giderleri-249.144 -270.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.477 20.021Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -5.397ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)371.501 -537.440FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)371.501 -537.440Finansman Gelirleri90.219 213.424Finansman Giderleri-298.315 -38.666SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.405 -362.682Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.252 91.589Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -13.876 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -45.376 91.589SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)104.153 -271.093DÖNEM KARI (ZARARI)104.153 -271.093Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları104.153 -271.093Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.367 21.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.959 28.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.592 -6.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.592 -6.203Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.367 21.993TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.520 -249.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları114.520 -249.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928940BIST