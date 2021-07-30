***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler690.752 -690.752 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.564 -176.460 -169.896 -169.896Dönem Karı (Zararı)-176.460 -176.460 -176.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.564 6.564 6.564Dönem Sonu Bakiyeler8 3.500.000 21.605 2.237.085 -176.460 5.582.230 5.582.230Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Transferler2.500.000 -213.976 213.976 2.500.000 2.500.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.230 595.228 593.998 593.998Dönem Karı (Zararı)595.228 595.228 595.228Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.230 -1.230 -1.230Dönem Sonu Bakiyeler8 3.500.000 25.125 39.097 2.500.000 1.984.012 595.228 8.643.462 8.643.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-633.886 188.401Dönem Karı (Zararı)595.228 -176.460Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)595.228 -176.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler321.606 -627.186Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler74.479 64.850Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.005 -465.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler59.005 -465.267Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-202.457 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-202.457 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler122.475 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler122.475 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler268.104 -62.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -164.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.790.225 1.203.904Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.681.469 151.234Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-191.516 1.304.690İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-191.516 1.304.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.339 -119.755İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.644 -69.480İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.983 -50.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.977 -61.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.089 -61.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.066 -369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26.957 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.213 -70.872İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.213 -70.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.906 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)109.906 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-873.391 400.258Alınan Faiz239.505 276.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -488.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.397.844 -53.754Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-102.156 -53.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.763.958 134.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.763.958 134.647DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.119.431 665.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.883.389 800.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.883.389 1.119.431Finansal Yatırımlar5 5.950.643 4.391.649Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.950.643 4.391.649Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.950.643 4.391.649Ticari Alacaklar6 438.203 246.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar438.203 246.687Diğer Alacaklar5.236 24.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.236 24.880Peşin Ödenmiş Giderler55.018 35İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler55.018 35ARA TOPLAM9.332.489 5.782.682TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.332.489 5.782.682DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8.194 10.447Kullanım Hakkı Varlıkları319.136 390.789Ertelenmiş Vergi Varlığı10 34.024 72.219TOPLAM DURAN VARLIKLAR361.354 473.455TOPLAM VARLIKLAR9.693.843 6.256.137KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar131.084 141.981İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar131.084 141.981Ticari Borçlar97.978 128.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 46.949 29.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar51.029 99.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar73.947 46.990Diğer Borçlar24.550 12.337İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.550 12.337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 224.697 0Kısa Vadeli Karşılıklar51.940 23.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar51.940 23.237Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.281 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.281 0ARA TOPLAM719.477 353.500TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.477 353.500UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar246.749 300.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar246.749 300.960Kiralama İşlemlerinden Borçlar246.749 300.960Uzun Vadeli Karşılıklar84.155 52.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar84.155 52.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.904 353.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.050.381 706.673ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.643.462 5.549.464Ödenmiş Sermaye8 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.125 26.355Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.125 26.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.125 26.355Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.097 39.097Diğer Yedekler8 2.500.000 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 1.984.012 2.197.988Net Dönem Karı veya Zararı595.228 -213.976TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.643.462 5.549.464TOPLAM KAYNAKLAR9.693.843 6.256.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı9 3.473.207 6.001.403 1.476.766 3.865.463Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti9 -971.524 -5.158.306 -152.938 -3.397.684FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.501.683 843.097 1.323.828 467.779BRÜT KAR (ZARAR)2.501.683 843.097 1.323.828 467.779Genel Yönetim Giderleri-1.224.538 -1.031.786 -664.851 -374.970Pazarlama Giderleri-483.918 -459.083 -234.774 -188.517Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.826 132.956 -651 118.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)795.053 -514.816 423.552 22.624FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)795.053 -514.816 423.552 22.624Finansman Gelirleri239.505 340.014 149.286 126.590Finansman Giderleri-171.226 -63.777 127.089 -25.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)863.332 -238.579 699.927 124.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -268.104 62.119 -215.657 -29.470Dönem Vergi (Gideri) Geliri-229.500 0 -215.624 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-38.604 62.119 -33 -29.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)595.228 -176.460 484.270 94.633DÖNEM KARI (ZARARI)595.228 -176.460 484.270 94.633Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları595.228 -176.460 484.270 94.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 0,17000000 -0,05000000 0,14000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.230 6.564 -11.597 -15.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.640 8.415 -14.600 -19.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler410 -1.851 3.003 4.352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi410 -1.851 3.003 4.352Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.230 6.564 -11.597 -15.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)593.998 -169.896 472.673 79.204Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları593.998 -169.896 472.673 79.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953650BIST