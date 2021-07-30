***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2021 20:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
690.752 -690.752 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.564 -176.460 -169.896 -169.896
Dönem Karı (Zararı)
-176.460 -176.460 -176.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.564 6.564 6.564
Dönem Sonu Bakiyeler
8 3.500.000 21.605 2.237.085 -176.460 5.582.230 5.582.230
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Transferler
2.500.000 -213.976 213.976 2.500.000 2.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.230 595.228 593.998 593.998
Dönem Karı (Zararı)
595.228 595.228 595.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.230 -1.230 -1.230
Dönem Sonu Bakiyeler
8 3.500.000 25.125 39.097 2.500.000 1.984.012 595.228 8.643.462 8.643.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-633.886 188.401
Dönem Karı (Zararı)
595.228 -176.460
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
595.228 -176.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
321.606 -627.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
74.479 64.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.005 -465.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.005 -465.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-202.457 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.457 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
122.475 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
122.475 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
268.104 -62.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -164.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.790.225 1.203.904
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.681.469 151.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.516 1.304.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-191.516 1.304.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.339 -119.755
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.644 -69.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.983 -50.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.977 -61.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.089 -61.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.066 -369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.957 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.213 -70.872
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.213 -70.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.906 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
109.906 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-873.391 400.258
Alınan Faiz
239.505 276.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -488.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.397.844 -53.754
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.156 -53.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.763.958 134.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.763.958 134.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.119.431 665.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.883.389 800.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.883.389 1.119.431
Finansal Yatırımlar
5 5.950.643 4.391.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.950.643 4.391.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.950.643 4.391.649
Ticari Alacaklar
6 438.203 246.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
438.203 246.687
Diğer Alacaklar
5.236 24.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.236 24.880
Peşin Ödenmiş Giderler
55.018 35
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.018 35
ARA TOPLAM
9.332.489 5.782.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.332.489 5.782.682
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8.194 10.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
319.136 390.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 34.024 72.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
361.354 473.455
TOPLAM VARLIKLAR
9.693.843 6.256.137
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.084 141.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.084 141.981
Ticari Borçlar
97.978 128.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 46.949 29.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.029 99.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
73.947 46.990
Diğer Borçlar
24.550 12.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.550 12.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 224.697 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.940 23.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
51.940 23.237
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.281 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.281 0
ARA TOPLAM
719.477 353.500
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.477 353.500
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.749 300.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.749 300.960
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
246.749 300.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.155 52.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
84.155 52.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.904 353.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.381 706.673
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.643.462 5.549.464
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.125 26.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.125 26.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.125 26.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.097 39.097
Diğer Yedekler
8 2.500.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 1.984.012 2.197.988
Net Dönem Karı veya Zararı
595.228 -213.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.643.462 5.549.464
TOPLAM KAYNAKLAR
9.693.843 6.256.137
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 3.473.207 6.001.403 1.476.766 3.865.463
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -971.524 -5.158.306 -152.938 -3.397.684
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.501.683 843.097 1.323.828 467.779
BRÜT KAR (ZARAR)
2.501.683 843.097 1.323.828 467.779
Genel Yönetim Giderleri
-1.224.538 -1.031.786 -664.851 -374.970
Pazarlama Giderleri
-483.918 -459.083 -234.774 -188.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.826 132.956 -651 118.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
795.053 -514.816 423.552 22.624
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
795.053 -514.816 423.552 22.624
Finansman Gelirleri
239.505 340.014 149.286 126.590
Finansman Giderleri
-171.226 -63.777 127.089 -25.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
863.332 -238.579 699.927 124.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -268.104 62.119 -215.657 -29.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-229.500 0 -215.624 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-38.604 62.119 -33 -29.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
595.228 -176.460 484.270 94.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
595.228 -176.460 484.270 94.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
595.228 -176.460 484.270 94.633
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 0,17000000 -0,05000000 0,14000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.230 6.564 -11.597 -15.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.640 8.415 -14.600 -19.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
410 -1.851 3.003 4.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
410 -1.851 3.003 4.352
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.230 6.564 -11.597 -15.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
593.998 -169.896 472.673 79.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
593.998 -169.896 472.673 79.204
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953650
BIST