***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126Transferler690.752 -690.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.668 -125.640 121.972 121.972Dönem Karı (Zararı)-125.640 125.640 125.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.668 3.668 3.668Dönem Sonu Bakiyeler8 3.500.000 18.709 2.237.085 -125.640 5.630.154 5.630.154Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Transferler2.500.000 -213.976 213.976 2.500.000 2.500.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.710 852.342 856.052 856.052Dönem Karı (Zararı)