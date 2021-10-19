***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2021 18:55
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
690.752 -690.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.668 -125.640 121.972 121.972
Dönem Karı (Zararı)
-125.640 125.640 125.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.668 3.668 3.668
Dönem Sonu Bakiyeler
8 3.500.000 18.709 2.237.085 -125.640 5.630.154 5.630.154
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Transferler
2.500.000 -213.976 213.976 2.500.000 2.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.710 852.342 856.052 856.052
Dönem Karı (Zararı)