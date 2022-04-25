***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Transferler
-213.976 213.976
Dönem Karı (Zararı)
-2.051.769 2.051.769 2.051.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.583 -13.583 -13.583
Sermaye Arttırımı
2.500.000 2.500.000 2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650
Dönem Karı (Zararı)
1.471.687
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 3.523.456 12.314.025 12.314.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.176 -707.049
Dönem Karı (Zararı)
1.471.687 138.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-749.327 302.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.239 37.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
607.746 58.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
607.746 58.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-127.254 -71.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-146.240 -90.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.986 19.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.975.545 252.742
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.975.545 252.742
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
708.487 25.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
505.043 -1.238.381
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
80.239 -948.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
507.149 -141.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
507.149 -141.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.737 -152.927
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.062 19.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.675 -172.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.318 -29.073
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.985 -23.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.667 -5.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
36.506 9.244
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.204 24.313
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
138.204 24.313
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.227.403 -797.268
Alınan Faiz
146.240 90.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-566.023 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-669.444 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.078 -51.078
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.078 -51.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.098 -758.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.098 -758.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.286.399 1.119.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.373.497 360.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.373.497 3.286.399
Finansal Yatırımlar
5 8.718.601 6.662.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.718.601 6.662.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 8.718.601 6.662.817
Ticari Alacaklar
6 672.836 1.108.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
671.837 1.103.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
999 4.573
Diğer Alacaklar
7 8.729 3.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.729 3.667
Peşin Ödenmiş Giderler
618.352 673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
618.352 673
ARA TOPLAM
13.392.015 11.061.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.392.015 11.061.586
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
3.954 5.367
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.954 5.367
Kullanım Hakkı Varlıkları
211.657 247.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 61.543 49.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
277.154 302.241
TOPLAM VARLIKLAR
13.669.169 11.363.827
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.284 121.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.284 121.250
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.284 121.250
Ticari Borçlar
159.121 252.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.660 125.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
137.461 126.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
161.853 127.098
Diğer Borçlar
44.504 56.265
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
43.949 56.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
555 125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 485.651 335.685
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.662 60.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
100.662 60.658
ARA TOPLAM
1.089.075 953.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.075 953.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.559 185.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.559 185.878
Uzun Vadeli Karşılıklar
145.510 136.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
145.510 136.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.069 322.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.355.144 1.276.177
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.314.025 10.087.650
Ödenmiş Sermaye
8 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.724 12.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.724 12.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.724 12.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.097 39.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 4.793.517 1.984.012
Net Dönem Karı veya Zararı
1.471.687 2.051.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.314.025 10.087.650
TOPLAM KAYNAKLAR
13.669.169 11.363.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 4.997.664 1.996.441
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -2.973.193 -818.586
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.024.471 1.177.855
BRÜT KAR (ZARAR)
2.024.471 1.177.855
Genel Yönetim Giderleri
-1.640.794 -559.687
Pazarlama Giderleri
-368.747 -249.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.403 2.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
37.056 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.389 371.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.389 371.501
Finansman Gelirleri
2.196.650 90.219
Finansman Giderleri
-74.865 -298.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.180.174 163.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.180.174 163.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.180.174 163.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.180.174 163.405
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 0,24000000 0,03000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.002 10.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.724 12.959
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.722 -2.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.722 -2.592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-708.487 -59.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-708.487 -59.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -696.091 -13.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -12.396 -45.376
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-716.489 -48.885
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.463.685 114.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.463.685 114.520
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023572
BIST