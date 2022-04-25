***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Transferler-213.976 213.976Dönem Karı (Zararı)-2.051.769 2.051.769 2.051.769Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.583 -13.583 -13.583Sermaye Arttırımı2.500.000 2.500.000 2.500.000Dönem Sonu Bakiyeler14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650Dönem Karı (Zararı)1.471.687Dönem Sonu Bakiyeler14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 3.523.456 12.314.025 12.314.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.176 -707.049Dönem Karı (Zararı)1.471.687 138.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-749.327 302.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.239 37.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler607.746 58.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler607.746 58.759Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-127.254 -71.032Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-146.240 -90.219Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.986 19.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.975.545 252.742Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.975.545 252.742Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler708.487 25.055İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler505.043 -1.238.381Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)80.239 -948.325Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler507.149 -141.613İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)507.149 -141.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-163.737 -152.927İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.062 19.905İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-158.675 -172.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-93.318 -29.073İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-103.985 -23.116İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.667 -5.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)36.506 9.244Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler138.204 24.313İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)138.204 24.313Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.227.403 -797.268Alınan Faiz146.240 90.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-566.023 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-669.444 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -606Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.078 -51.078Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.078 -51.078YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.098 -758.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.098 -758.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.286.399 1.119.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.373.497 360.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.373.497 3.286.399Finansal Yatırımlar5 8.718.601 6.662.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.718.601 6.662.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 8.718.601 6.662.817Ticari Alacaklar6 672.836 1.108.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar671.837 1.103.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar999 4.573Diğer Alacaklar7 8.729 3.667İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.729 3.667Peşin Ödenmiş Giderler618.352 673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler618.352 673ARA TOPLAM13.392.015 11.061.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.392.015 11.061.586DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar3.954 5.367Diğer Maddi Duran Varlıklar3.954 5.367Kullanım Hakkı Varlıkları211.657 247.483Ertelenmiş Vergi Varlığı10 61.543 49.391TOPLAM DURAN VARLIKLAR277.154 302.241TOPLAM VARLIKLAR13.669.169 11.363.827KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar137.284 121.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar137.284 121.250Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar137.284 121.250Ticari Borçlar159.121 252.438İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 21.660 125.645İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar137.461 126.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar161.853 127.098Diğer Borçlar44.504 56.265İlişkili Taraflara Diğer Borçlar43.949 56.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar555 125Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 485.651 335.685Kısa Vadeli Karşılıklar100.662 60.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar100.662 60.658ARA TOPLAM1.089.075 953.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.089.075 953.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar120.559 185.878İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar120.559 185.878Uzun Vadeli Karşılıklar145.510 136.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar145.510 136.905TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.069 322.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.355.144 1.276.177ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.314.025 10.087.650Ödenmiş Sermaye8 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.724 12.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.724 12.772Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.724 12.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.097 39.097Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 4.793.517 1.984.012Net Dönem Karı veya Zararı1.471.687 2.051.769TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.314.025 10.087.650TOPLAM KAYNAKLAR13.669.169 11.363.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı9 4.997.664 1.996.441Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti9 -2.973.193 -818.586FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.024.471 1.177.855BRÜT KAR (ZARAR)2.024.471 1.177.855Genel Yönetim Giderleri-1.640.794 -559.687Pazarlama Giderleri-368.747 -249.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.403 2.477Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler37.056 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.389 371.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.389 371.501Finansman Gelirleri2.196.650 90.219Finansman Giderleri-74.865 -298.315SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.180.174 163.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.180.174 163.405DÖNEM KARI (ZARARI)2.180.174 163.405Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.180.174 163.405Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,24000000 0,03000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.002 10.367Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.724 12.959Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.722 -2.592Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.722 -2.592Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-708.487 -59.252Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-708.487 -59.252Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -696.091 -13.876Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -12.396 -45.376DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-716.489 -48.885TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.463.685 114.520Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.463.685 114.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023572BIST