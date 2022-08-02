***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:17
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Transferler
213.976 213.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.230 595.228 593.998 593.998
Dönem Karı (Zararı)
595.228 595.228 595.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.230 -1.230 -1.230
Sermaye Arttırımı
2.500.000 2.500.000 2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.000.000 25.125 39.097 1.984.012 595.228 8.643.462 8.643.462
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650
Transferler
-2.051.769 -2.051.769 -2.051.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
950 2.222.350 3.200.077 5.423.377 5.423.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
950 950 950
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.000.000 13.722 39.097 4.206.362 3.200.077 13.459.258 13.459.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.579.632 -633.886
Dönem Karı (Zararı)
3.200.077 595.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-243.594 321.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.724 74.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.324.278 59.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.324.278 59.005
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-147.942 -202.457
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-300.007 -202.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
152.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.865.010 122.475
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.865.010 122.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
373.356 268.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.206.877 -1.790.225
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.249.649 -1.681.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
811.481 -191.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
811.481 -191.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.031 -35.339
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.246 19.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.785 -54.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.698 -30.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.185 17.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.487 -48.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
67.565 26.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-615.089 12.213
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-615.089 12.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 109.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 109.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.163.360 -873.391
Alınan Faiz
300.007 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.230.822 239.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-652.913 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 2.500.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 2.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.156 -102.156
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.156 -102.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.477.476 1.763.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.477.476 1.763.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.286.399 1.119.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.763.875 2.883.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.763.875 3.286.399
Finansal Yatırımlar
5 6.278.178 6.662.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.278.178 6.662.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 6.278.178 6.662.817
Ticari Alacaklar
641.309 1.108.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 640.310 1.103.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
999 4.573
Diğer Alacaklar
83.913 3.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 83.913 3.667
Peşin Ödenmiş Giderler
137.458 673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
137.458 673
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
279.165 0
ARA TOPLAM
14.183.898 11.061.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.183.898 11.061.586
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.271 5.367
Kullanım Hakkı Varlıkları
175.831 247.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 75.415 49.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
252.517 302.241
TOPLAM VARLIKLAR
14.436.415 11.363.827
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.312 121.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.312 121.250
Ticari Borçlar
162.740 252.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 33.460 125.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
129.280 126.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
194.663 127.098
Diğer Borçlar
56.026 56.265
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.549 56.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.477 125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 335.685
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.181 60.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
149.181 60.658
ARA TOPLAM
766.922 953.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.922 953.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.755 185.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.755 185.878
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.480 136.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
152.480 136.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.235 322.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
977.157 1.276.177
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.459.258 10.087.650
Ödenmiş Sermaye
8 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8 13.722 12.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.722 12.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.722 12.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.097 39.097
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
39.097 39.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 4.206.362 1.984.012
Net Dönem Karı veya Zararı
3.200.077 2.051.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.459.258 10.087.650
TOPLAM KAYNAKLAR
14.436.415 11.363.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 13.986.569 3.473.207 8.988.903 1.476.766
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -7.954.958 -971.524 -4.981.764 -152.938
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.031.611 2.501.683 4.007.139 1.323.828
BRÜT KAR (ZARAR)
6.031.611 2.501.683 4.007.139 1.323.828
Genel Yönetim Giderleri
-3.433.465 -1.224.538 -2.161.556 -664.851
Pazarlama Giderleri
-793.190 -483.918 -68.915 -234.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.901 1.826 497 -651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-290.574 0 -98
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.521.283 795.053 1.777.067 423.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.521.283 795.053 1.777.067 423.552
Finansman Gelirleri
2.165.017 239.505 427.506 149.286
Finansman Giderleri
-112.867 -171.226 -722 127.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.573.433 863.332 2.203.851 699.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-373.356 -268.104 -229.993 -215.657
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-373.893 -229.500 -230.261 -215.624
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
537 -38.604 268 -33
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.200.077 595.228 1.973.858 484.270
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.200.077 595.228 1.973.858 484.270
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.200.077 595.228 1.973.858 484.270
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına Kazanç/ (Kayıp) 0,53000000 0,17000000 0,33000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.061 -1.230 -5.531 -11.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.722 -1.640 -6.861 -14.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.661 410 1.330 3.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.661 410 1.330 3.003
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.061 -1.230 -5.531 -11.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.189.016 593.998 1.968.327 472.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.189.016 593.998 1.968.327 472.673
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051219
BIST