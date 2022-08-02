***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Transferler213.976 213.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.230 595.228 593.998 593.998Dönem Karı (Zararı)595.228 595.228 595.228Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.230 -1.230 -1.230Sermaye Arttırımı2.500.000 2.500.000 2.500.000Dönem Sonu Bakiyeler14 6.000.000 25.125 39.097 1.984.012 595.228 8.643.462 8.643.462Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650Transferler-2.051.769 -2.051.769 -2.051.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)950 2.222.350 3.200.077 5.423.377 5.423.377Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)950 950 950Dönem Sonu Bakiyeler14 6.000.000 13.722 39.097 4.206.362 3.200.077 13.459.258 13.459.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.579.632 -633.886Dönem Karı (Zararı)3.200.077 595.228Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-243.594 321.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler71.724 74.479Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.324.278 59.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.324.278 59.005Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-147.942 -202.457Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-300.007 -202.457Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler152.065Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.865.010 122.475Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.865.010 122.475Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler373.356 268.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.206.877 -1.790.225Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.249.649 -1.681.469Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler811.481 -191.516İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)811.481 -191.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-217.031 -35.339İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.246 19.644İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.785 -54.983Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-89.698 -30.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-92.185 17.089İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.487 -48.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)67.565 26.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-615.089 12.213İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-615.089 12.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 109.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 109.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.163.360 -873.391Alınan Faiz300.007 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.230.822 239.505Vergi İadeleri (Ödemeleri)-652.913 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 2.500.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 2.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıMaddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.156 -102.156Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-102.156 -102.156YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.477.476 1.763.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.477.476 1.763.958DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.286.399 1.119.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.763.875 2.883.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.763.875 3.286.399Finansal Yatırımlar5 6.278.178 6.662.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.278.178 6.662.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 6.278.178 6.662.817Ticari Alacaklar641.309 1.108.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 640.310 1.103.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar999 4.573Diğer Alacaklar83.913 3.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 83.913 3.667Peşin Ödenmiş Giderler137.458 673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler137.458 673Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar279.165 0ARA TOPLAM14.183.898 11.061.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.183.898 11.061.586DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.271 5.367Kullanım Hakkı Varlıkları175.831 247.483Ertelenmiş Vergi Varlığı10 75.415 49.391TOPLAM DURAN VARLIKLAR252.517 302.241TOPLAM VARLIKLAR14.436.415 11.363.827KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar204.312 121.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar204.312 121.250Ticari Borçlar162.740 252.438İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 33.460 125.645İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar129.280 126.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar194.663 127.098Diğer Borçlar56.026 56.265İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.549 56.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar54.477 125Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 335.685Kısa Vadeli Karşılıklar149.181 60.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar149.181 60.658ARA TOPLAM766.922 953.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER766.922 953.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.755 185.878İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar57.755 185.878Uzun Vadeli Karşılıklar152.480 136.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar152.480 136.905TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.235 322.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER977.157 1.276.177ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.459.258 10.087.650Ödenmiş Sermaye8 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8 13.722 12.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.722 12.772Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.722 12.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.097 39.097Diğer Kısıtlanmış Yedekler39.097 39.097Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 4.206.362 1.984.012Net Dönem Karı veya Zararı3.200.077 2.051.769TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.459.258 10.087.650TOPLAM KAYNAKLAR14.436.415 11.363.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı9 13.986.569 3.473.207 8.988.903 1.476.766Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti9 -7.954.958 -971.524 -4.981.764 -152.938FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.031.611 2.501.683 4.007.139 1.323.828BRÜT KAR (ZARAR)6.031.611 2.501.683 4.007.139 1.323.828Genel Yönetim Giderleri-3.433.465 -1.224.538 -2.161.556 -664.851Pazarlama Giderleri-793.190 -483.918 -68.915 -234.774Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.901 1.826 497 -651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-290.574 0 -98ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.521.283 795.053 1.777.067 423.552FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.521.283 795.053 1.777.067 423.552Finansman Gelirleri2.165.017 239.505 427.506 149.286Finansman Giderleri-112.867 -171.226 -722 127.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.573.433 863.332 2.203.851 699.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-373.356 -268.104 -229.993 -215.657Dönem Vergi (Gideri) Geliri-373.893 -229.500 -230.261 -215.624Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri537 -38.604 268 -33SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.200.077 595.228 1.973.858 484.270DÖNEM KARI (ZARARI)3.200.077 595.228 1.973.858 484.270Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.200.077 595.228 1.973.858 484.270Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç/ (Kayıp) 0,53000000 0,17000000 0,33000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.061 -1.230 -5.531 -11.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.722 -1.640 -6.861 -14.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.661 410 1.330 3.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.661 410 1.330 3.003Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.061 -1.230 -5.531 -11.597TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.189.016 593.998 1.968.327 472.673Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.189.016 593.998 1.968.327 472.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051219BIST