***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464Transferler2.500.000 -213.976 213.976 2.500.000 2.500.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.710 852.342 856.052 856.052Dönem Karı (Zararı)852.342 852.342 852.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.710Dönem Sonu Bakiyeler8 3.500.000 30.065 39.097 2.500.000 1.984.012 852.342 8.905.516 8.905.516Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650Transferler2.051.769 2.051.769 2.051.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.865 722.350 3.610.229 4.320.714 4.320.714Dönem Karı (Zararı)722.350 3.610.229 4.332.579 4.332.579Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.865 -11.865 -11.865Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler8 7.500.000 907 39.097 2.706.362 3.610.229 13.856.595 13.856.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.341.744 1.917.192Dönem Karı (Zararı)3.610.229 852.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler458.336 213.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler107.550 111.720Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.528.179 106.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.528.179 106.574Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-160.020 -294.110Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-332.954 -347.621Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler172.934 53.511Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.842.430 -55.293Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.842.430 -55.293Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.825.057 344.271İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.834.129 729.978Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.692.276 -1.168.804Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-173.196 -242.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-173.196 -242.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-184.056 -69.482İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-176.581 18.296İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.475 -87.778Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.295 74.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)117.582 -13.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-134.877 88.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)91.323 86.442Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler425.077 17.073İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)425.077 17.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 2.033.203Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.902.694 1.795.482Alınan Faiz332.954 347.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-519.162 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.374.742 -225.911YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-153.234 -153.234Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-153.234 -153.234YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.188.510 1.763.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.188.510 1.763.958DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.286.399 1.119.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.474.909 2.883.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.474.909 3.286.399Finansal Yatırımlar5 5.765.900 6.662.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.765.900 6.662.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 5.765.900 6.662.817Ticari Alacaklar662.859 1.108.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 661.860 1.103.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar999 4.573Diğer Alacaklar183.165 3.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 183.165 3.667Peşin Ödenmiş Giderler95.288 673İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler95.288 673ARA TOPLAM15.182.121 11.061.586TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.182.121 11.061.586DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12.591 5.367Kullanım Hakkı Varlıkları140.005 247.483Ertelenmiş Vergi Varlığı10 102.531 49.391TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.127 302.241TOPLAM VARLIKLAR15.437.248 11.363.827KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar182.112 121.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar182.112 121.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar182.112 121.250Ticari Borçlar186.182 252.438İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 133.842 125.645İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar52.340 126.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar228.459 127.098Diğer Borçlar72.936 56.265İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 56.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar72.936 125Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 471.962 335.685Kısa Vadeli Karşılıklar149.523 60.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar149.523 60.658ARA TOPLAM1.291.174 953.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.291.174 953.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.878 185.878İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.878 185.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.878 185.878Uzun Vadeli Karşılıklar260.601 136.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar260.601 136.905TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER289.479 322.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.580.653 1.276.177ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.856.595 10.087.650Ödenmiş Sermaye8 7.500.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8 907 12.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)907 12.772Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)907 12.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.097 39.097Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 2.706.362 1.984.012Net Dönem Karı veya Zararı3.610.229 2.051.769TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.856.595 10.087.650TOPLAM KAYNAKLAR15.437.248 11.363.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı9 22.658.928 5.689.329 8.705.307 2.216.122Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti9 -13.922.822 -2.035.085 -5.967.864 -1.063.561FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.736.106 3.654.244 2.737.443 1.152.561BRÜT KAR (ZARAR)8.736.106 3.654.244 2.737.443 1.152.561Genel Yönetim Giderleri-4.871.921 -2.178.533 -1.795.614 -953.995Pazarlama Giderleri-1.186.874 -604.479 -87.028 -120.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.901 3.350 0 1.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-290.574 -836 0 -836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.393.638 873.746 854.801 78.693FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.393.638 873.746 854.801 78.693Finansman Gelirleri3.175.384 343.688 1.010.367 104.183Finansman Giderleri-133.736 -20.821 -434 150.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.435.286 1.196.613 1.864.734 333.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.825.057 -344.271 -457.788 -76.167Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.846.887 -316.322 -466.184 -86.822Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21.830 -27.949 8.396 10.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.610.229 852.342 1.406.946 257.114DÖNEM KARI (ZARARI)3.610.229 852.342 1.406.946 257.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.610.229 852.342 1.406.946 257.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 0,48000000 0,24000000 0,23000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.576 3.710 423 4.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-907 4.947 -907 6.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.483 -1.237 1.330 -1.647Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8.483 -1.237 1.330 -1.647Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.576 3.710 423 4.940TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.617.805 856.052 1.407.369 262.054Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.617.805 856.052 1.407.369 262.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072332BIST