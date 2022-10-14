***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.10.2022 18:17
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Transferler
2.500.000 -213.976 213.976 2.500.000 2.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.710 852.342 856.052 856.052
Dönem Karı (Zararı)
852.342 852.342 852.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.710
Dönem Sonu Bakiyeler
8 3.500.000 30.065 39.097 2.500.000 1.984.012 852.342 8.905.516 8.905.516
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650
Transferler
2.051.769 2.051.769 2.051.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.865 722.350 3.610.229 4.320.714 4.320.714
Dönem Karı (Zararı)
722.350 3.610.229 4.332.579 4.332.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.865 -11.865 -11.865
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8 7.500.000 907 39.097 2.706.362 3.610.229 13.856.595 13.856.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.341.744 1.917.192
Dönem Karı (Zararı)
3.610.229 852.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
458.336 213.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
107.550 111.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.528.179 106.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.528.179 106.574
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-160.020 -294.110
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-332.954 -347.621
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
172.934 53.511
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.842.430 -55.293
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.842.430 -55.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.825.057 344.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.834.129 729.978
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.692.276 -1.168.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.196 -242.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-173.196 -242.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.056 -69.482
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.581 18.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.475 -87.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.295 74.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
117.582 -13.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-134.877 88.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
91.323 86.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
425.077 17.073
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
425.077 17.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.033.203
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.902.694 1.795.482
Alınan Faiz
332.954 347.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-519.162 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.374.742 -225.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.234 -153.234
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.234 -153.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.188.510 1.763.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.188.510 1.763.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.286.399 1.119.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.474.909 2.883.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.474.909 3.286.399
Finansal Yatırımlar
5 5.765.900 6.662.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.765.900 6.662.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 5.765.900 6.662.817
Ticari Alacaklar
662.859 1.108.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 661.860 1.103.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
999 4.573
Diğer Alacaklar
183.165 3.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 183.165 3.667
Peşin Ödenmiş Giderler
95.288 673
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.288 673
ARA TOPLAM
15.182.121 11.061.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.182.121 11.061.586
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12.591 5.367
Kullanım Hakkı Varlıkları
140.005 247.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 102.531 49.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.127 302.241
TOPLAM VARLIKLAR
15.437.248 11.363.827
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.112 121.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.112 121.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
182.112 121.250
Ticari Borçlar
186.182 252.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 133.842 125.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.340 126.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
228.459 127.098
Diğer Borçlar
72.936 56.265
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 56.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.936 125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 471.962 335.685
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.523 60.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
149.523 60.658
ARA TOPLAM
1.291.174 953.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.291.174 953.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.878 185.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.878 185.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.878 185.878
Uzun Vadeli Karşılıklar
260.601 136.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
260.601 136.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
289.479 322.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.580.653 1.276.177
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.856.595 10.087.650
Ödenmiş Sermaye
8 7.500.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8 907 12.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
907 12.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
907 12.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.097 39.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 2.706.362 1.984.012
Net Dönem Karı veya Zararı
3.610.229 2.051.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.856.595 10.087.650
TOPLAM KAYNAKLAR
15.437.248 11.363.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 22.658.928 5.689.329 8.705.307 2.216.122
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -13.922.822 -2.035.085 -5.967.864 -1.063.561
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.736.106 3.654.244 2.737.443 1.152.561
BRÜT KAR (ZARAR)
8.736.106 3.654.244 2.737.443 1.152.561
Genel Yönetim Giderleri
-4.871.921 -2.178.533 -1.795.614 -953.995
Pazarlama Giderleri
-1.186.874 -604.479 -87.028 -120.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.901 3.350 0 1.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-290.574 -836 0 -836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.393.638 873.746 854.801 78.693
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.393.638 873.746 854.801 78.693
Finansman Gelirleri
3.175.384 343.688 1.010.367 104.183
Finansman Giderleri
-133.736 -20.821 -434 150.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.435.286 1.196.613 1.864.734 333.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.825.057 -344.271 -457.788 -76.167
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.846.887 -316.322 -466.184 -86.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.830 -27.949 8.396 10.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.610.229 852.342 1.406.946 257.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.610.229 852.342 1.406.946 257.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.610.229 852.342 1.406.946 257.114
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 0,48000000 0,24000000 0,23000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.576 3.710 423 4.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-907 4.947 -907 6.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.483 -1.237 1.330 -1.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.483 -1.237 1.330 -1.647
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.576 3.710 423 4.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.617.805 856.052 1.407.369 262.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.617.805 856.052 1.407.369 262.054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072332
BIST