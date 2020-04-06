***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,0041Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,006Bağımsız Denetim Ücreti3.002,4 % 0,0158Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri483,97 % 0,0025Fon Yönetim Ücreti65.699,88 % 0,3452Hisse Senedi Komisyonu9.170,34 % 0,0482Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu79.741,02 % 0,419Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.328,74 % 0,1436TOPLAM GİDERLER186.586,69 % 0,9804DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.032.182,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835082BIST