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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 14:44
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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,0041
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,006
Bağımsız Denetim Ücreti
3.002,4 % 0,0158
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
483,97 % 0,0025
Fon Yönetim Ücreti
65.699,88 % 0,3452
Hisse Senedi Komisyonu
9.170,34 % 0,0482
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
79.741,02 % 0,419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.328,74 % 0,1436
TOPLAM GİDERLER
186.586,69 % 0,9804
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.032.182,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835082


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,63 14,67 0,25  
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