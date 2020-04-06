***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,0009197Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00012471Bağımsız Denetim Ücreti3.002,4 % 0,00351445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.007,68 % 0,01171447Fon Yönetim Ücreti210.647,63 % 0,24657313Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.833,73 % 0,00331702Gecelik Ters Repo Komisyonu273 % 0,00031956Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0,0193631Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.701,04 % 0,04061923TOPLAM GİDERLER302.493,29 % 0,35408287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.430.082,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835084BIST