***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 14:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,0009197
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00012471
Bağımsız Denetim Ücreti
3.002,4 % 0,00351445
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.007,68 % 0,01171447
Fon Yönetim Ücreti
210.647,63 % 0,24657313
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.833,73 % 0,00331702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
273 % 0,00031956
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0,0193631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.701,04 % 0,04061923
TOPLAM GİDERLER
302.493,29 % 0,35408287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.430.082,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835084
BIST
17:2692.016
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.463,20
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:266,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:267,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:26357,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,21
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.905.271
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.253
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.977.528
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.473
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,52
|39.103.107
|% -9,68
|
|INFO
|5,78
|24.764.576
|% -9,55
|
|RALYH
|7,30
|2.109.894
|% -8,75
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,76
|609.728.900
|% 2,92
|
|SASA
|9,26
|549.856.720
|% 9,98
|
|THYAO
|9,18
|542.909.121
|% 2,80
|
|PETKM
|3,47
|490.637.757
|% 1,76
|
|ASELS
|23,74
|392.248.816
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,07
|154.267.719
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|490.637.757
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,87
|248.340.450
|% 2,75
|
|KARSN
|1,38
|134.840.817
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,20
|195.905.271
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2817
|8,3232
|% 0,53
|
|Frank
|6,8794
|6,9209
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7917
|1,8007
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2796, 13 artarak (% 2.63 ) 109, 263
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