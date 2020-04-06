***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,01413791Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00191708Bağımsız Denetim Ücreti3.002,4 % 0,05402526Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.246,14 % 0,05841112Fon Yönetim Ücreti19.186,38 % 0,3452402Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu768,03 % 0,01381995Gecelik Ters Repo Komisyonu51,97 % 0,00093515Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18,4 % 0,00033109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar320,24 % 0,00576241Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.149,87 % 0,03868481TOPLAM GİDERLER29.635,67 % 0,53326498DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.557.400,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835085BIST