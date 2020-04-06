***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 14:44
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.208,07 % 0,07846768
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00109644
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
144,41 % 0,00269281
TOPLAM GİDERLER
17.896 % 0,33370585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.362.806,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835087
BIST
17:2592.057
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.504,28
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:256,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:257,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:25358,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 7,47
|Açılış
|: 358,05
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|33.973.342
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.899.533
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.317
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.420
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.224
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|2.020.803
|% -10,00
|
|INFO
|5,76
|24.659.423
|% -9,86
|
|MTRYO
|2,53
|38.453.823
|% -9,32
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,77
|575.519.613
|% 3,05
|
|SASA
|9,26
|549.014.708
|% 9,98
|
|THYAO
|9,20
|529.281.948
|% 3,02
|
|PETKM
|3,46
|485.044.477
|% 1,47
|
|ASELS
|23,76
|369.755.509
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,08
|153.711.012
|% 8,00
|
|PETKM
|3,46
|485.044.477
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,87
|220.727.258
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|123.225.374
|% 3,82
|
|GSRAY
|2,20
|195.899.533
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2955
|8,3371
|% 0,70
|
|Frank
|6,8883
|6,9297
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7931
|1,8021
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|28,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,08
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|-0,75
|
Seans Raporu
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2796, 13 artarak (% 2.63 ) 109, 263
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17:37XU100
Endeks 92, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 7, 736.00 milyon TL de
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17:37AKCNS
Yüzde 9.55 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 171 adet işlem
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17:36NETAS
Yüzde 7.16 oranında artışla 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 453 adet işlem
-
17:35ETILR
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 066 adet işlem