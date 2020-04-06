***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.175,57 % 0,00498453Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.881 % 0,00224542Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.740,3 % 0,01759602Fon Yönetim Ücreti134.005,03 % 0,15996654Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.711,33 % 0,01039902Gecelik Ters Repo Komisyonu7.266 % 0,00867368Vadeli Ters Repo Komisyonu126 % 0,00015041Borsa Para Piyasası Komisyonu1.716,51 % 0,00204906Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.064,3 % 0,00127049Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.576,55 % 0,00665692TOPLAM GİDERLER179.262,59 % 0,21399208DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.770.664,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835088BIST