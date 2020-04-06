***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.646,5 % 0,00170999Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.881 % 0,00121537Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.979,07 % 0,02001655Fon Yönetim Ücreti502.627,89 % 0,32476373Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.240,95 % 0,01243218Gecelik Ters Repo Komisyonu14.868 % 0,00960668Vadeli Ters Repo Komisyonu703,5 % 0,00045455Borsa Para Piyasası Komisyonu504,1 % 0,00032571Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.064,3 % 0,00068768Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.505,55 % 0,03715615TOPLAM GİDERLER632.020,86 % 0,40836861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.767.247,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835089BIST