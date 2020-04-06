***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00066525Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri144,14 % 0,0013913Fon Yönetim Ücreti60.820,55 % 0,58706653Hisse Senedi Komisyonu8.715,17 % 0,08412263Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar209,3 % 0,00202026Türev Araçlar Komisyonu3.227,28 % 0,03115112Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler548,82 % 0,00529745TOPLAM GİDERLER73.734,18 % 0,71171453DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.360.077,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835091BIST