***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,00228717Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00031014Bağımsız Denetim Ücreti2.598,54 % 0,00756434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.434,92 % 0,01291004Fon Yönetim Ücreti118.598,65 % 0,34524022Hisse Senedi Komisyonu4.808,73 % 0,01399819Tahvil Bono Komisyonu3.098,36 % 0,00901931Gecelik Ters Repo Komisyonu908,25 % 0,00264391Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,78 % 0,00027008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.189,94 % 0,05003985Türev Araçlar Komisyonu4.499,08 % 0,0130968Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.626,82 % 0,01055766TOPLAM GİDERLER160.748,31 % 0,46793771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.352.501,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835086BIST