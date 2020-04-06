***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri -2020/1. ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,00390959Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00053014Bağımsız Denetim Ücreti2.892,6 % 0,01439336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.655,92 % 0,01819159Fon Yönetim Ücreti15.610,93 % 0,07767884Hisse Senedi Komisyonu1.242,99 % 0,00618503Tahvil Bono Komisyonu126,73 % 0,0006306Gecelik Ters Repo Komisyonu14.017,5 % 0,06975005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.123,16 % 0,06032395Türev Araçlar Komisyonu34.884,32 % 0,17358181Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler743,44 % 0,0036993TOPLAM GİDERLER86.189,83 % 0,42887426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.096.760,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835083BIST