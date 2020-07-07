***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.928,32 % 0,0058262Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.884 % 0,00479987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.118,96 % 0,06694556Fon Yönetim Ücreti617.812,23 % 0,60716991Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.956,42 % 0,02354375Gecelik Ters Repo Komisyonu15.225 % 0,01496274Vadeli Ters Repo Komisyonu703,5 % 0,00069138Borsa Para Piyasası Komisyonu537,84 % 0,00052858Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.546,9 % 0,00250303Türev Araçlar Komisyonu53,58 % 0,00005266Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.462,97 % 0,04271429TOPLAM GİDERLER783.229,72 % 0,76973795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.752.774,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856030BIST