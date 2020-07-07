***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00997765Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00067274Bağımsız Denetim Ücreti6.038,16 % 0,03812767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri730,13 % 0,00461037Fon Yönetim Ücreti109.945,26 % 0,69424397Hisse Senedi Komisyonu20.521,64 % 0,12958289Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00477878Türev Araçlar Komisyonu152.729,37 % 0,96440215Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.864,62 % 0,34643996TOPLAM GİDERLER347.272,65 % 2,19283619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.836.689,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856031BIST