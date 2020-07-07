***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.639,23 % 0,01238252Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.884 % 0,00443399Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.340,17 % 0,04751758Fon Yönetim Ücreti355.140,62 % 0,32241819Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.443,78 % 0,0140208Gecelik Ters Repo Komisyonu10.741,5 % 0,00975179Vadeli Ters Repo Komisyonu361,62 % 0,0003283Borsa Para Piyasası Komisyonu6.743,6 % 0,00612225Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.546,9 % 0,00231223Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.894,49 % 0,01352212TOPLAM GİDERLER476.735,91 % 0,43280977DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.149.064,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856032BIST