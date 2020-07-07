***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13.639,23 % 0,01238252
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.884 % 0,00443399
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.340,17 % 0,04751758
Fon Yönetim Ücreti
355.140,62 % 0,32241819
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.443,78 % 0,0140208
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.741,5 % 0,00975179
Vadeli Ters Repo Komisyonu
361,62 % 0,0003283
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.743,6 % 0,00612225
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.546,9 % 0,00231223
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.894,49 % 0,01352212
TOPLAM GİDERLER
476.735,91 % 0,43280977
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.149.064,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856032
BIST
18:00119.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 909,95
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:006,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:007,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:00395,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 395,54
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.928.854
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.908.505
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.397.971
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.713.248
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|19.220.795
|% -7,25
|
|UFUK
|5,44
|59.580
|% -6,21
|
|EKGYO
|2,25
|4.310.964.444
|% 5,14
|
|SISE
|6,48
|2.205.186.715
|% 8,54
|
|PETKM
|4,43
|1.758.778.728
|% 4,48
|
|ODAS
|2,88
|1.594.214.560
|% 1,41
|
|GARAN
|8,33
|1.517.876.875
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,25
|4.310.964.444
|% 5,14
|
|ODAS
|2,88
|1.594.214.560
|% 1,41
|
|PETKM
|4,43
|1.758.778.728
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,88
|741.265.592
|% 2,17
|
|SISE
|6,48
|2.205.186.715
|% 8,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5991
|8,6422
|% 0,63
|
|Frank
|7,2541
|7,2978
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,55
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,70
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,00
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,90
|
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,33
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,00
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
-
17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524