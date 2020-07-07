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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,13 % 0,00183382
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00012365
Bağımsız Denetim Ücreti
6.038,16 % 0,0070076
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.086,53 % 0,03027478
Fon Yönetim Ücreti
427.284,42 % 0,49588595
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.575,65 % 0,00531028
Gecelik Ters Repo Komisyonu
846,61 % 0,00098254
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
749.431,64 % 0,86975468
Türev Araçlar Komisyonu
26.190,87 % 0,03039588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.772,6 % 0,09025918
TOPLAM GİDERLER
1.319.913,15 % 1,53182835
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.165.865,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856033


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.043.312 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 8.911.487 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.713.359 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5975 8,6407 % 0,61  
Frank 7,2543 7,2980 % 0,02  
Riyal 1,8230 1,8321 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 396 396 2,06  
Cumhuriyet 2.563 2.583 12,40  
Tam 2.638 2.651 12,70  
Yarım 1.281 1.297 6,20  
Çeyrek 641 649 3,10  
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