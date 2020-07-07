***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00183382Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00012365Bağımsız Denetim Ücreti6.038,16 % 0,0070076Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.086,53 % 0,03027478Fon Yönetim Ücreti427.284,42 % 0,49588595Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.575,65 % 0,00531028Gecelik Ters Repo Komisyonu846,61 % 0,00098254Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar749.431,64 % 0,86975468Türev Araçlar Komisyonu26.190,87 % 0,03039588Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.772,6 % 0,09025918TOPLAM GİDERLER1.319.913,15 % 1,53182835DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.165.865,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856033BIST