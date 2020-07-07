***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00885098Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00059678Bağımsız Denetim Ücreti5.817,34 % 0,03258539Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.504,22 % 0,06444001Fon Yönetim Ücreti27.889,54 % 0,15622113Hisse Senedi Komisyonu1.375,82 % 0,00770655Tahvil Bono Komisyonu256,14 % 0,00143475Gecelik Ters Repo Komisyonu14.385 % 0,08057648Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.611,86 % 0,07064437Türev Araçlar Komisyonu41.414,58 % 0,23198061Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.549,91 % 0,0086817TOPLAM GİDERLER118.491,08 % 0,66371873DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.852.604,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856034BIST