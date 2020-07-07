***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00469514Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00031657Bağımsız Denetim Ücreti5.768,07 % 0,01713902Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.122,13 % 0,03601923Fon Yönetim Ücreti233.669,45 % 0,69431643Hisse Senedi Komisyonu9.991,04 % 0,02968699Tahvil Bono Komisyonu4.371,62 % 0,01298966Gecelik Ters Repo Komisyonu1.221,4 % 0,00362922Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,78 % 0,00027568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.678,64 % 0,05252963Türev Araçlar Komisyonu11.027,61 % 0,03276702Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.664,78 % 0,01088939TOPLAM GİDERLER301.294,19 % 0,89525399DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.654.604,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856035BIST