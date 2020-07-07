***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.086,06 % 0,01529266Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00050524Bağımsız Denetim Ücreti525 % 0,00384871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.453,58 % 0,0619722Fon Yönetim Ücreti168.353,69 % 1,23418115Hisse Senedi Komisyonu27.934,89 % 0,2047874Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.434,8 % 0,01784923Türev Araçlar Komisyonu12.044,66 % 0,08829799Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.838,62 % 0,02814047TOPLAM GİDERLER225.740,22 % 1,65487507DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.640.922,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856036BIST