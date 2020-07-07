***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.086,06 % 0,01529266
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00050524
Bağımsız Denetim Ücreti
525 % 0,00384871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.453,58 % 0,0619722
Fon Yönetim Ücreti
168.353,69 % 1,23418115
Hisse Senedi Komisyonu
27.934,89 % 0,2047874
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.434,8 % 0,01784923
Türev Araçlar Komisyonu
12.044,66 % 0,08829799
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.838,62 % 0,02814047
TOPLAM GİDERLER
225.740,22 % 1,65487507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.640.922,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856036
BIST
17:59119.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 899,58
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:596,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:597,7534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:59395,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,08
|Açılış
|: 395,77
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.458.138
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.837.161
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.706.644
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.151.143
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.503.776
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,21
|18.984.848
|% -7,47
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|UFUK
|5,44
|59.580
|% -6,21
|
|EKGYO
|2,25
|4.297.407.414
|% 5,14
|
|SISE
|6,44
|2.145.207.410
|% 7,87
|
|PETKM
|4,43
|1.733.606.943
|% 4,48
|
|ODAS
|2,89
|1.590.896.594
|% 1,76
|
|TKFEN
|18,03
|1.496.361.745
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,25
|4.297.407.414
|% 5,14
|
|ODAS
|2,89
|1.590.896.594
|% 1,76
|
|PETKM
|4,43
|1.733.606.943
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,87
|735.720.815
|% 1,63
|
|SISE
|6,44
|2.145.207.410
|% 7,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6005
|8,6436
|% 0,65
|
|Frank
|7,2554
|7,2991
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,25
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.582
|11,20
|
|Tam
|2.637
|2.650
|11,40
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,60
|
|Çeyrek
|640
|649
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|0,08
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
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17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524