***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.484,62 % 0,01106616Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00051372Bağımsız Denetim Ücreti525 % 0,00391328Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.321,5 % 0,06202736Fon Yönetim Ücreti112.051,33 % 0,83521583Hisse Senedi Komisyonu14.286,87 % 0,10649244Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.455,67 % 0,01830424Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.025,06 % 0,03745613TOPLAM GİDERLER144.218,97 % 1,07498918DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.415.853,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856037BIST