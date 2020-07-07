***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.484,62 % 0,01106616
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00051372
Bağımsız Denetim Ücreti
525 % 0,00391328
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.321,5 % 0,06202736
Fon Yönetim Ücreti
112.051,33 % 0,83521583
Hisse Senedi Komisyonu
14.286,87 % 0,10649244
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.455,67 % 0,01830424
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.025,06 % 0,03745613
TOPLAM GİDERLER
144.218,97 % 1,07498918
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.415.853,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856037
BIST
17:59119.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 899,58
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:596,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:597,7534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:59395,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 395,77
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|KENT
|758,00
|57.457.380
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.791.441
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.248.664
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.151.143
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.452.539
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|18.784.178
|% -7,25
|
|UFUK
|5,44
|59.580
|% -6,21
|
|EKGYO
|2,24
|4.294.428.115
|% 4,67
|
|SISE
|6,42
|2.117.471.891
|% 7,54
|
|PETKM
|4,43
|1.725.830.289
|% 4,48
|
|ODAS
|2,87
|1.586.537.420
|% 1,06
|
|GARAN
|8,33
|1.488.591.758
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,24
|4.294.428.115
|% 4,67
|
|ODAS
|2,87
|1.586.537.420
|% 1,06
|
|PETKM
|4,43
|1.725.830.289
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,86
|734.728.926
|% 1,09
|
|SISE
|6,42
|2.117.471.891
|% 7,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5956
|8,6387
|% 0,59
|
|Frank
|7,2539
|7,2976
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524