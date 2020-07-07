***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.492,28 % 0,04211196Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.777,82 % 0,04478869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.243,09 % 0,08664745Fon Yönetim Ücreti27.763,22 % 0,26026061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.167,16 % 0,03906419Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.890,43 % 0,14896158Vergiler ve Diğer Harcamalar52.524,16 % 0,49237697Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler144,35 % 0,00135318TOPLAM GİDERLER119.002,51 % 1,11556463DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.667.468,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856038BIST