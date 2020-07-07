***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,02702853Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00182239Bağımsız Denetim Ücreti6.038,16 % 0,10328427Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.569,38 % 0,16368669Fon Yönetim Ücreti40.590,84 % 0,69431668Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.553,22 % 0,02656822Gecelik Ters Repo Komisyonu349,9 % 0,00598513Vadeli Ters Repo Komisyonu665,7 % 0,01138697Borsa Para Piyasası Komisyonu18,4 % 0,00031474Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.440,2 % 0,0588455Türev Araçlar Komisyonu428,59 % 0,00733114Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.532,61 % 0,04332094TOPLAM GİDERLER66.873,67 % 1,1438912DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.846.156,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856039BIST