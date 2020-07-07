***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,13 % 0,02702853
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00182239
Bağımsız Denetim Ücreti
6.038,16 % 0,10328427
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.569,38 % 0,16368669
Fon Yönetim Ücreti
40.590,84 % 0,69431668
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.553,22 % 0,02656822
Gecelik Ters Repo Komisyonu
349,9 % 0,00598513
Vadeli Ters Repo Komisyonu
665,7 % 0,01138697
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,4 % 0,00031474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.440,2 % 0,0588455
Türev Araçlar Komisyonu
428,59 % 0,00733114
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.532,61 % 0,04332094
TOPLAM GİDERLER
66.873,67 % 1,1438912
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.846.156,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856039
BIST
17:55119.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 836,21
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:556,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:557,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:55396,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,40
|Açılış
|: 396,14
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.447.526
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.615.290
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.221.019
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.863.475
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.217.744
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|18.170.250
|% -7,25
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,25
|4.282.944.992
|% 5,14
|
|SISE
|6,40
|2.030.630.896
|% 7,20
|
|PETKM
|4,43
|1.684.096.135
|% 4,48
|
|ODAS
|2,89
|1.577.099.599
|% 1,76
|
|TKFEN
|18,07
|1.471.096.033
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,25
|4.282.944.992
|% 5,14
|
|ODAS
|2,89
|1.577.099.599
|% 1,76
|
|PETKM
|4,43
|1.684.096.135
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,85
|723.409.068
|% 0,54
|
|SISE
|6,40
|2.030.630.896
|% 7,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6341
|% 0,54
|
|Frank
|7,2514
|7,2951
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
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17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524