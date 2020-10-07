***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.025,35 % 0,01076243Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.615,13 % 0,00710148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.945,82 % 0,1040734Fon Yönetim Ücreti760.896,01 % 0,81683805Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31.163,79 % 0,03345499Gecelik Ters Repo Komisyonu15.676,5 % 0,01682906Vadeli Ters Repo Komisyonu703,5 % 0,00075522Borsa Para Piyasası Komisyonu621,78 % 0,00066749Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.817,37 % 0,00624507Türev Araçlar Komisyonu145,56 % 0,00015626Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.803,78 % 0,05131837TOPLAM GİDERLER976.414,59 % 1,04820183DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.151.391,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879318BIST