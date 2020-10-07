***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.107,28 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri976,95 % 0,01Fon Yönetim Ücreti163.640,94 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu32.492,84 % 0,21Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.096,83 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu188.566,86 % 1,21Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.812,57 % 0,53TOPLAM GİDERLER481.184,1 % 3.100DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.627.724,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879319BIST