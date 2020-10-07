***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.514,24 % 0,01652307Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.615,13 % 0,00532812Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.810,43 % 0,08361349Fon Yönetim Ücreti602.529,74 % 0,48530399Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.021,33 % 0,01854239Gecelik Ters Repo Komisyonu13.597,5 % 0,01095203Vadeli Ters Repo Komisyonu6.150,27 % 0,0049537Borsa Para Piyasası Komisyonu11.386,91 % 0,00917152Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.310,7 % 0,00347203Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.608,61 % 0,01820997TOPLAM GİDERLER814.544,86 % 0,65607031DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.155.117,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879320BIST