***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.774,22 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.211,96 % 0,11Fon Yönetim Ücreti41.743,06 % 0,24Hisse Senedi Komisyonu3.398,25 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu310,72 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.385 % 0,08Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.951,89 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu43.907,31 % 0,25Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.525,52 % 0,01TOPLAM GİDERLER149.679,76 % 0,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.715.784,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879321BIST