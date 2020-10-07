***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,91 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.972,43 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.290,47 % 0,06Fon Yönetim Ücreti381.084,9 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu15.746,33 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu5.802,2 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu1.231,9 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,78 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.018,67 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu16.144,66 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.554,37 % 0,02TOPLAM GİDERLER476.522,91 % 1,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.389.844,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879322BIST