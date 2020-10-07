***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.183,81 % 0,00016954Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00000367Bağımsız Denetim Ücreti6.674,87 % 0,00035543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.894,23 % 0,0010061Fon Yönetim Ücreti357.953,3 % 0,01906077Hisse Senedi Komisyonu48.571,72 % 0,00258641Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.426,97 % 0,00023573Türev Araçlar Komisyonu22.830,13 % 0,00121569Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00010226Diğer Giderler5.411,11 % 0,00028814TOPLAM GİDERLER469.935,51 % 0,02502374DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.779.584,2675 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879323BIST