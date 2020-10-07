***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.449,11 % 0,00015337Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00000432Bağımsız Denetim Ücreti6.674,87 % 0,000418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.311,2 % 0,00108408Fon Yönetim Ücreti204.466,18 % 0,01280428Hisse Senedi Komisyonu25.718,44 % 0,00161056Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.492,85 % 0,00028136Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00012026Diğer Giderler6.224,73 % 0,00038981TOPLAM GİDERLER269.326,75 % 1,68660392DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.968.583,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879324BIST