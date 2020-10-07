***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri- 3. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,91 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.107,28 % 0,11Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.302,67 % 0,2Fon Yönetim Ücreti90.467,69 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.293,62 % 0,03Gecelik Ters Repo Komisyonu445,24 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu2.554,65 % 0,03Borsa Para Piyasası Komisyonu18,4 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.861,97 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu2.469,57 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.366,03 % 0,05TOPLAM GİDERLER135.471,32 % 1,58DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.638.766,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879325BIST