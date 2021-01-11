***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
14.197,46 % 0,01632618
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.122,6 % 0,00819054
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
125.568,76 % 0,14439613
Fon Yönetim Ücreti
890.134,52 % 1,02359842
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35.878,34 % 0,04125782
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.695 % 0,01919819
Vadeli Ters Repo Komisyonu
892,5 % 0,00102632
Borsa Para Piyasası Komisyonu
621,78 % 0,00071501
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.969,57 % 0,00686463
Türev Araçlar Komisyonu
280,8 % 0,0003229
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.783,41 % 0,05954765
TOPLAM GİDERLER
1.149.144,74 % 1,3214438
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.961.302,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899607
BIST
12:071.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.552
En Düşük
1.537
12:077,4538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0806
|Açılış
|: 7,4560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:079,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0583
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:07443,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,58
|Açılış
|: 443,70
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TURGG
|146,30
|56.628.759
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.213.929
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.958.630
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|914.617.951
|% 0,39
|
|KOZAL
|120,60
|667.404.533
|% 1,34
|
|TCELL
|17,21
|586.245.200
|% 2,14
|
|PETKM
|5,34
|497.428.860
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,65
|459.164.859
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|914.617.951
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|459.164.859
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|342.538.131
|% 8,66
|
|PETKM
|5,34
|497.428.860
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|168.044.708
|% 0,00
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4466
|7,4538
|% 1,09
|
|Euro
|9,0742
|9,0839
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0480
|10,0984
|% 0,78
|
|Frank
|8,3709
|8,4213
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% 1,15
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,38
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-23,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,44
|
|Çeyrek
|709
|726
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,51
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TKFEN, KRDMD
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 81 artarak (% 0.42 ) 1, 389
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SUMAS, CASA, TLMAN, MAALT, TURGG, YAPRK, EMNIS, EGGUB, CMBTN
-
12:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, BALAT, DIRIT, ATSYH
-
12:19
SILVR, TURGG, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında