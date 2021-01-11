***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.197,46 % 0,01632618Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.122,6 % 0,00819054Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.568,76 % 0,14439613Fon Yönetim Ücreti890.134,52 % 1,02359842Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu35.878,34 % 0,04125782Gecelik Ters Repo Komisyonu16.695 % 0,01919819Vadeli Ters Repo Komisyonu892,5 % 0,00102632Borsa Para Piyasası Komisyonu621,78 % 0,00071501Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.969,57 % 0,00686463Türev Araçlar Komisyonu280,8 % 0,0003229Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.783,41 % 0,05954765TOPLAM GİDERLER1.149.144,74 % 1,3214438DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.961.302,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899607BIST