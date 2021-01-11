***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,45 % 0,02002616
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00066958
Bağımsız Denetim Ücreti
13.311,78 % 0,08366169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.332,05 % 0,00837165
Fon Yönetim Ücreti
224.590,38 % 1,41150246
Hisse Senedi Komisyonu
47.076,07 % 0,29586302
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.364,93 % 0,00857829
Türev Araçlar Komisyonu
209.989,2 % 1,31973717
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
110.874,94 % 0,69682526
TOPLAM GİDERLER
611.832,34 % 3,84523528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.911.440,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899608
BIST
11:581.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:587,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0827
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:589,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:58443,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YAPRK
|88,55
|16.933.925
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.045.730
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,54
|888.897.510
|% 0,00
|
|TCELL
|17,22
|580.681.022
|% 2,20
|
|KOZAL
|119,20
|554.208.304
|% 0,17
|
|PETKM
|5,33
|487.709.562
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|456.130.668
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|888.897.510
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|456.130.668
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|338.748.399
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|487.709.562
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|159.019.972
|% 0,54
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4504
|7,4564
|% 1,13
|
|Euro
|9,0843
|9,0928
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0226
|10,0729
|% 0,52
|
|Frank
|8,3592
|8,4095
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 1,04
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|