***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,02002616Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00066958Bağımsız Denetim Ücreti13.311,78 % 0,08366169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.332,05 % 0,00837165Fon Yönetim Ücreti224.590,38 % 1,41150246Hisse Senedi Komisyonu47.076,07 % 0,29586302Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.364,93 % 0,00857829Türev Araçlar Komisyonu209.989,2 % 1,31973717Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110.874,94 % 0,69682526TOPLAM GİDERLER611.832,34 % 3,84523528DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.911.440,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899608BIST