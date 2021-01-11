***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28.134,17 % 0,0221777Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.122,6 % 0,00561463Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri152.085,53 % 0,11988652Fon Yönetim Ücreti818.295,58 % 0,64504892Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33.004,61 % 0,02601699Gecelik Ters Repo Komisyonu19.551 % 0,01541173Vadeli Ters Repo Komisyonu7.520,73 % 0,00592847Borsa Para Piyasası Komisyonu17.421,66 % 0,01373321Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.521,7 % 0,00356438Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.206,07 % 0,02065781TOPLAM GİDERLER1.113.863,65 % 0,87804035DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ126.857.910,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899609BIST