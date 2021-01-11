***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
28.134,17 % 0,0221777
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.122,6 % 0,00561463
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
152.085,53 % 0,11988652
Fon Yönetim Ücreti
818.295,58 % 0,64504892
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33.004,61 % 0,02601699
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.551 % 0,01541173
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.520,73 % 0,00592847
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.421,66 % 0,01373321
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.521,7 % 0,00356438
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.206,07 % 0,02065781
TOPLAM GİDERLER
1.113.863,65 % 0,87804035
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
126.857.910,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899609
BIST
13:281.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:287,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:289,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:28443,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,03
|Açılış
|: 443,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:26
|FORMT
|5,39
|19.159.651
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.103.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.366.226
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|646.203
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|126,00
|1.698.371.766
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.483.243
|% 0,79
|
|TCELL
|17,18
|685.943.409
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,24
|571.259.341
|% 5,25
|
|PETKM
|5,34
|549.036.471
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.483.243
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|526.712.432
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|440.642.487
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|549.036.471
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|180.670.301
|% 0,00
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4391
|7,4429
|% 0,95
|
|Euro
|9,0480
|9,0548
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0275
|10,0778
|% 0,57
|
|Frank
|8,3409
|8,3911
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% 1,09
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.999
|-14,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|-16,58
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-8,02
|
|Çeyrek
|711
|727
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|