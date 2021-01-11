***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri106,54 % 0,00000561Bağımsız Denetim Ücreti12.857,06 % 0,00067728Alınan Kredi Faizleri1.080,97 % 0,00005694Saklama Ücretleri27.027,8 % 0,00142376Fon Yönetim Ücreti60.295,21 % 0,00317621Hisse Senedi Komisyonu5.244,63 % 0,00027628Tahvil Bono Komisyonu419,57 % 0,0000221Gecelik Ters Repo Komisyonu14.553 % 0,00076662Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13.219,99 % 0,0006964Türev Araçlar Komisyonu80.721 % 0,0042522Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.551,37 % 0,00023976TOPLAM GİDERLER223.263,59 % 0,01176101DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.983.367,48 % 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899610BIST