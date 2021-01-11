***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
106,54 % 0,00000561
Bağımsız Denetim Ücreti
12.857,06 % 0,00067728
Alınan Kredi Faizleri
1.080,97 % 0,00005694
Saklama Ücretleri
27.027,8 % 0,00142376
Fon Yönetim Ücreti
60.295,21 % 0,00317621
Hisse Senedi Komisyonu
5.244,63 % 0,00027628
Tahvil Bono Komisyonu
419,57 % 0,0000221
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.553 % 0,00076662
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.219,99 % 0,0006964
Türev Araçlar Komisyonu
80.721 % 0,0042522
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.551,37 % 0,00023976
TOPLAM GİDERLER
223.263,59 % 0,01176101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.983.367,48 % 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899610
BIST
13:291.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:297,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0708
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:299,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:29442,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 442,98
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:29
|FORMT
|5,39
|19.159.651
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.103.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.366.226
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|646.203
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|126,00
|1.698.371.766
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.483.243
|% 0,79
|
|TCELL
|17,18
|685.943.409
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,24
|571.259.341
|% 5,25
|
|PETKM
|5,34
|549.036.471
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.483.243
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|526.712.432
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|440.642.487
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|549.036.471
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|180.670.301
|% 0,00
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4371
|7,4440
|% 0,96
|
|Euro
|9,0485
|9,0566
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0215
|10,0718
|% 0,51
|
|Frank
|8,3375
|8,3878
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9804
|1,9904
|% 1,08
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.999
|-14,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|-16,58
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-8,02
|
|Çeyrek
|711
|727
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|