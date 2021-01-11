***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,008623Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,91 % 0,000544Bağımsız Denetim Ücreti12.560,26 % 0,033989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.633,64 % 0,082897Fon Yönetim Ücreti521.661,31 % 1,411649Hisse Senedi Komisyonu19.812,82 % 0,053615Tahvil Bono Komisyonu6.920,8 % 0,018728Gecelik Ters Repo Komisyonu1.242,4 % 0,003362Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,78 % 0,000251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.286,77 % 0,049485Türev Araçlar Komisyonu16.532,82 % 0,044739Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.550,99 % 0,020433TOPLAM GİDERLER638.681,95 % 1,728315DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.954.026,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899611BIST