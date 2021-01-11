***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.812,83 % 0,05215341Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00033242Bağımsız Denetim Ücreti9.025,77 % 0,0435339Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.286,52 % 0,12678749Fon Yönetim Ücreti536.550,17 % 2,58793662Hisse Senedi Komisyonu70.860,49 % 0,34178063Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.726,77 % 0,02279858Türev Araçlar Komisyonu25.864,18 % 0,12475042Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,00926289Diğer Giderler7.245,42 % 0,03494676TOPLAM GİDERLER693.361,52 % 3,34428311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.732.739,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899612BIST