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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 12:13



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.947,5 % 0,04997568
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00038495
Bağımsız Denetim Ücreti
9.025,77 % 0,05041286
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.256,96 % 0,14107112
Fon Yönetim Ücreti
311.583 % 1,74032672
Hisse Senedi Komisyonu
36.497,94 % 0,20385689
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.733,85 % 0,02644061
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,01072655
Diğer Giderler
7.347,36 % 0,0410382
TOPLAM GİDERLER
405.381,75 % 2,26423357
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.903.707,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899613


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Altın Gr. 444 444 5,63  
Cumhuriyet 2.943 2.987 -26,00  
Tam 2.929 3.003 -20,12  
Yarım 1.416 1.453 -9,73  
Çeyrek 710 726 -4,86  
Gümüş.Ons 25,10 25,14 -0,18  
Gümüş Gr. 6,02 6,04 0,03  
B. Petrol 55,26 55,26 -0,73  
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