***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.947,5 % 0,04997568Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri68,92 % 0,00038495Bağımsız Denetim Ücreti9.025,77 % 0,05041286Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.256,96 % 0,14107112Fon Yönetim Ücreti311.583 % 1,74032672Hisse Senedi Komisyonu36.497,94 % 0,20385689Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.733,85 % 0,02644061Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,01072655Diğer Giderler7.347,36 % 0,0410382TOPLAM GİDERLER405.381,75 % 2,26423357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.903.707,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899613BIST