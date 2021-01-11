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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 12:13



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,45 % 0,03401316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00214458
Bağımsız Denetim Ücreti
12.548,5 % 0,1339466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.185,95 % 0,27951699
Fon Yönetim Ücreti
132.247,3 % 1,41164888
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.921,68 % 0,03118692
Gecelik Ters Repo Komisyonu
445,24 % 0,00475263
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.152,73 % 0,03365322
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,4 % 0,00019641
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.187,41 % 0,04469772
Türev Araçlar Komisyonu
4.176 % 0,04457592
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.015,36 % 0,08555845
TOPLAM GİDERLER
197.285,93 % 2,10589148
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.368.285,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899614


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TKURU 247,50 646.203 % 10,00  
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Altın Ons 1.849 1.850 1,39  
Altın Gr. 443 443 5,38  
Cumhuriyet 2.943 2.987 -26,00  
Tam 2.929 3.003 -20,12  
Yarım 1.416 1.453 -9,73  
Çeyrek 710 726 -4,86  
Gümüş.Ons 25,10 25,14 -0,18  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,02  
B. Petrol 55,22 55,22 -0,77  
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