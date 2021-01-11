***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,45 % 0,03401316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00214458
Bağımsız Denetim Ücreti
12.548,5 % 0,1339466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.185,95 % 0,27951699
Fon Yönetim Ücreti
132.247,3 % 1,41164888
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.921,68 % 0,03118692
Gecelik Ters Repo Komisyonu
445,24 % 0,00475263
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.152,73 % 0,03365322
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,4 % 0,00019641
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.187,41 % 0,04469772
Türev Araçlar Komisyonu
4.176 % 0,04457592
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.015,36 % 0,08555845
TOPLAM GİDERLER
197.285,93 % 2,10589148
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.368.285,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899614
BIST
13:281.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:287,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:289,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:28443,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,03
|Açılış
|: 443,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:28
|FORMT
|5,39
|19.159.651
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.103.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.366.226
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|646.203
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|126,00
|1.698.371.766
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.483.243
|% 0,79
|
|TCELL
|17,18
|685.943.409
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,24
|571.259.341
|% 5,25
|
|PETKM
|5,34
|549.036.471
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.483.243
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|526.712.432
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|440.642.487
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|549.036.471
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|180.670.301
|% 0,00
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4367
|7,4447
|% 0,97
|
|Euro
|9,0468
|9,0547
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0275
|10,0778
|% 0,57
|
|Frank
|8,3409
|8,3911
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% 1,09
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,39
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|