***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020-04Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,03401316Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,91 % 0,00214458Bağımsız Denetim Ücreti12.548,5 % 0,1339466Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.185,95 % 0,27951699Fon Yönetim Ücreti132.247,3 % 1,41164888Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.921,68 % 0,03118692Gecelik Ters Repo Komisyonu445,24 % 0,00475263Vadeli Ters Repo Komisyonu3.152,73 % 0,03365322Borsa Para Piyasası Komisyonu18,4 % 0,00019641Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.187,41 % 0,04469772Türev Araçlar Komisyonu4.176 % 0,04457592Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.015,36 % 0,08555845TOPLAM GİDERLER197.285,93 % 2,10589148DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.368.285,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899614BIST