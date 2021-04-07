***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.230,58 % 0,00512684Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000751Bağımsız Denetim Ücreti1.566,57 % 0,00097582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.929,91 % 0,02860979Fon Yönetim Ücreti254.753,62 % 0,15868629Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.864,73 % 0,00303025Gecelik Ters Repo Komisyonu4.557,84 % 0,00283908Vadeli Ters Repo Komisyonu865,2 % 0,00053893Borsa Para Piyasası Komisyonu5.113,