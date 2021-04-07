***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 16:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.230,58 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
1.566,57 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.929,91 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
254.753,62 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.864,73 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.557,84 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
865,2 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.113,
17:351.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:358,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0403
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:359,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0678
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:35456,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 456,67
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:33
|CEOEM
|6,60
|80.278.871
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.772.487
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|172.043
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.262.515
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.074.393.099
|% 2,60
|
|GARAN
|6,81
|1.021.249.006
|% 0,29
|
|JANTS
|917,00
|907.375.846
|% 3,20
|
|BJKAS
|9,17
|890.220.016
|% 0,77
|
|THYAO
|12,83
|832.887.846
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,97
|1.074.393.099
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|414.801.573
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|1.021.249.006
|% 0,29
|
|TSKB
|1,41
|193.785.008
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|88.591.867
|% -1,41
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1657
|8,1705
|% 0,52
|
|Euro
|9,7314
|9,7393
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,2242
|11,2805
|% 0,10
|
|Frank
|8,7791
|8,8319
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,49
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,57
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-0,26
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
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17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, SASA
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.02 ) 1, 223
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KLMSN, UMPAS, YYAPI, GEDIK, PAMEL, FRIGO, BRKO, YGYO, YESIL
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17:45
AYCES, NTGAZ, BTCIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:45
SONME, DERHL, DMSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında