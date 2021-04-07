***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.389,61 % 0,0050722Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009571Bağımsız Denetim Ücreti1.566,57 % 0,00124357Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.430,83 % 0,03130097Fon Yönetim Ücreti229.489,86 % 0,18217359Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.817,51 % 0,00620569Gecelik Ters Repo Komisyonu1.044,33 % 0,00082901Vadeli Ters Repo Komisyonu252 % 0,00020004Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00023195Türev Araçlar Komisyonu490,63 % 0,00038947Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.282,51 % 0,00657482TOPLAM GİDERLER295.176,62 % 0,23431704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.973.175,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924277BIST