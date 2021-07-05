***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 17:07
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.717,73 % 0,01217339
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00007841
Bağımsız Denetim Ücreti
4.527,1 % 0,00294428
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.042,14 % 0,04750418
Fon Yönetim Ücreti
1.983.647,72 % 1,29009841
Hisse Senedi Komisyonu
255.362,07 % 0,16607899
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.076,6 % 0,00200092
Türev Araçlar Komisyonu
80.577,06 % 0,iğer Giderler
5.375,86 % 0,00349628
TOPLAM GİDERLER
2.426.747,85 % 1,57827598
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
153.759.411,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946305
BIST
17:311.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,33
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:318,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:3110,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0118
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:31499,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 499,23
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EUKYO
|7,26
|8.701.785
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.795.505
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|BIOEN
|24,74
|216.127.616
|% 9,96
|
|TSPOR
|2,77
|94.266.269
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.300.244
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|67.194.650
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,71
|21.122.865
|% -4,02
|
|THYAO
|14,04
|978.141.549
|% 2,18
|
|GARAN
|8,60
|925.961.842
|% 2,38
|
|KOZAL
|110,70
|740.033.960
|% -1,86
|
|SASA
|29,42
|637.786.656
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,82
|325.160.612
|% 1,36
|
|GARAN
|8,60
|925.961.842
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,23
|231.668.486
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|124.638.601
|% 6,61
|
|THYAO
|14,04
|978.141.549
|% 2,18
|
|IZMDC
|2,63
|154.797.970
|% 6,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6657
|8,6674
|% -0,14
|
|Euro
|10,2813
|10,2865
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9626
|12,0226
|% -0,05
|
|Frank
|9,3607
|9,4171
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% -0,12
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,78
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|-0,10
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:41BURVA
Yüzde 9.51 oranında artışla 24.64 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 262 adet işlem
-
17:40ESEN
Yüzde 9.34 oranında artışla 31.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 566, 287 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 10, 360.00 milyon TL de
-
17:38AKYHO
Yüzde 6.29 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 662, 524 adet işlem
-
17:37HDFGS
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 494, 394 adet işlem