***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.717,73 % 0,01217339Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007841Bağımsız Denetim Ücreti4.527,1 % 0,00294428Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.042,14 % 0,04750418Fon Yönetim Ücreti1.983.647,72 % 1,29009841Hisse Senedi Komisyonu255.362,07 % 0,16607899Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.076,6 % 0,00200092Türev Araçlar Komisyonu80.577,06 % 0,iğer Giderler5.375,86 % 0,00349628TOPLAM GİDERLER2.426.747,85 % 1,57827598DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.759.411,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946305BIST