***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.261,05 % 0,01244432Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000779Bağımsız Denetim Ücreti3.371,1 % 0,00217802Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.622,25 % 0,0624264Fon Yönetim Ücreti569.030,78 % 0,3676435Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.774,96 % 0,00954591Gecelik Ters Repo Komisyonu2.871,33 % 0,00185513Vadeli Ters Repo Komisyonu252 % 0,00016281Borsa Para Piyasası Komisyonu510,32 % 0,00032971Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.068,21 % 0,00198233Türev Araçlar Komisyonu668,21 % 0,00043172Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.287,7 % 0,01052327TOPLAM GİDERLER726.838,48 % 0,46960103DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.777.870,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946301BIST